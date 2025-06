China começa a construir 'maior' usina solar da Nicarágua

Com um investimento de 83 milhões de dólares (R$ 464 milhões, na cotação atual), a usina será inaugurada no final de 2026 no município de Nindirí, departamento de Masaya (centro), segundo o governo do país centro-americano, e fornecerá energia principalmente para o serviço de abastecimento de água e saneamento.

Na cerimônia, o assessor de investimentos e comércio da Nicarágua, Laureano Ortega, filho do casal presidencial, agradeceu ao presidente chinês, Xi Jinping, "o apoio, a solidariedade, [e] o tratamento igualitário que demonstra com a Nicarágua".

A usina "terá uma capacidade instalada de cerca de 70 megawatts" e contará com "112.700 painéis fotovoltaicos de alta tecnologia", indicou, por sua vez, Ervin Barreda, titular da Empresa Nicaraguense de Aquedutos e Esgotos.

Em março, a empresa CCCC começou a construir outra usina de energia solar com capacidade para 67,35 megawatts no departamento de Matagalpa, no norte da Nicarágua.

China e Nicarágua elevaram em 2023 suas relações ao nível de "associação estratégica", após uma conversa telefônica entre o presidente chinês e Ortega.

Pequim tem apoiado consistentemente o governo nicaraguense, que enfrenta sanções e condenações por parte dos Estados Unidos e de países europeus devido à repressão após os protestos oposicionistas de 2018, que deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU.