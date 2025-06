Copa de 2026 em três países: gigantismo às custas do meio ambiente

Do Estádio de Toronto (45.000 lugares) a Arlington, no Texas (com quase 93.000), as 16 sedes já existiam na época da escolha da sede, um ponto particularmente enfatizado pelos responsáveis pela candidatura "United 2026".

Mas as distâncias entre as sedes serão enormes. De Vancouver ao México, passando por Boston, Miami e Los Angeles, entre outras, as equipes, jornalistas e os "mais de 5 milhões de torcedores" esperados pela Fifa terão que fazer longas viagens, com distâncias às vezes superiores a 4.000 quilômetros entre as sedes.

- "Apetite por crescimento" -

A única estimativa oficial da pegada de carbono ? 3,7 milhões de toneladas de CO2, um recorde ? é a contida na proposta e já está desatualizada, visto que o número de partidas aumentou de 80 para 104 desde então.

A Fifa, cujo presidente, Gianni Infantino, defendeu sua "determinação" em combater o aquecimento global na cúpula do clima COP26 em Glasgow, prometeu em 2018 "medir, reduzir e compensar" as emissões relacionadas às Copas do Mundo.

Alegando razões logísticas, a organização decidiu em maio de 2023 agrupar a fase de grupos em três "polos regionais", mas a fase eliminatória ? que representa um terço do total de partidas ? ocupará todo o mapa de sedes do torneio.