Copa do Mundo de 2026: com Trump, una equação com várias incógnitas

No entanto, a guerra comercial iniciada pelo presidente americano já parece estar prejudicando o setor de turismo. Dados do governo preveem uma queda de 11,6% nas visitas em março de 2025, em comparação com março de 2024.

Andrew Zimbalist, professor de economia no Smith College em Northampton, Massachusetts, não prevê um "impacto significativo" no torneio.

"A menos que a situação política internacional se deteriore significativamente e um boicote em larga escala seja organizado, não prevejo um impacto significativo", disse à AFP o autor de "Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup" ("A aposta econômica por trás da organização dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo").

- Uma experiência "sem problemas" para os torcedores -

Os editorialistas questionam o potencial impacto da postura linha-dura de Trump nas fronteiras sobre os futuros espectadores, já que visitantes da França, Alemanha, Austrália e Canadá tiveram a entrada negada recentemente ou foram submetidos a interrogatórios prolongados.

"Será que os torcedores de futebol realmente vão querer entrar no país agora, ser examinados pela polícia de fronteira simplesmente por falarem uma língua latina e correrem o risco de serem detidos?", questiona o Washington Post.