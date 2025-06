David Beckham vai receber título de cavaleiro, diz mídia britânica

Do East End de Londres ao Palácio de Buckingham: David Beckham se prepara para ser condecorado cavaleiro pelo rei, uma recompensa há muito aguardada pelo ícone do futebol, noticiou a imprensa britânica nesta sexta-feira (6).

O ex-jogador da seleção inglesa e astro do Manchester United está entre os homenageados honorários por ocasião do aniversário do rei Charles III, cuja lista deve ser publicada na próxima sexta-feira, segundo o tabloide The Sun e a BBC.

O ex-jogador de 50 anos, que se aposentou em 2013, e sua esposa Victoria, estilista e ex-Spice Girl apelidada de 'Posh', se tornarão Sir David e Lady Victoria.