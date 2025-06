Dembélé e Barcola desfalcam França contra Alemanha na disputa pelo 3º lugar da Liga das Nações

Os atacantes franceses Ousmane Dembélé e Bradley Barcola foram descartados para a disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha, em Stuttgart, no domingo, anunciou a comissão técnica dos 'Bleus' nesta sexta-feira (6).

Dembélé tem uma lesão no quadríceps esquerdo, enquanto Barcola "foi atingido no joelho direito e não está em condições de jogar no domingo", informou a comissão técnica de Didier Deschamps em um comunicado.

Os dois jogadores deixaram o centro de treinamento nesta sexta para retornar a Paris, confirmou a mesma fonte, e não serão substituídos no elenco.