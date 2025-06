Desmatamento da Amazônia Legal cresceu nos últimos dez meses

"O impacto dos incêndios florestais ao longo da história foi relativamente baixo na taxa de desmatamento, mas agora [...] começamos a ver uma mudança de cenário", destacou Capobianco.

A rede ambientalista Observatório do Clima advertiu que "sem reversão da tendência em junho e julho, o Brasil poderá chegar à COP30 com alta na devastação" florestal registrada pelo sistema Prodes do Inpe, que mede dados consolidados de agosto a julho.

"Os números positivos de redução do desmatamento vão ser impactados, infelizmente, pela intensidade dos incêndios que ocorreram em 2024. Alguns deles de forma criminosa e intencional", declarou à AFP Ane Alencar, membro do Observatório e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.

