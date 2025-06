Extremistas do grupo Proud Boys entram com ação contra condenações por ataque ao Capitólio

Tarrio, cuja condenação por conspiração sediciosa foi a mais longa imposta aos invasores do Capitólio, foi um dos mais de 1.500 apoiadores de Trump indultados pelo presidente republicano em seu primeiro dia de retorno à Casa Branca em janeiro.

Em sua demanda, os membros dos Proud Boys disseram ser vítimas de um "abuso atroz e sistêmico do sistema de Justiça e da Constituição dos Estados Unidos para punir e oprimir os aliados políticos do presidente Trump".

Os demandantes acusaram os promotores do governo de "manipulação de provas, intimidação de testemunhas, violações do sigilo advogado-cliente e colocação de espiões para informar sobre a estratégia do julgamento".

Segundo eles, suas condenações foram "o equivalente moderno a colocar as cabeças dos inimigos em uma estaca fora das muralhas da cidade como aviso a quem ousar desafiar o status quo".

Os membros dos Proud Boys exigiram um julgamento com júri e uma indenização punitiva de 100 milhões de dólares (R$ 559 milhões, na cotação atual).

A administração Trump concordou no mês passado pagar quase 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões) à família de uma mulher morta por disparos de um agente de polícia durante o ataque ao Capitólio.