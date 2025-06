Filho de Ancelotti se junta à comissão técnica da seleção brasileira

Davide Ancelotti, filho do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, se juntará à comissão técnica do pai para a próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai, em São Paulo, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6).

Davide, de 35 anos, trabalhou ao lado de 'Carletto' como auxiliar técnico no Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e Napoli, mas inicialmente não veio ao Brasil com o pai devido a "uma negociação com uma equipe europeia", explicou o técnico italiano durante sua apresentação no Rio de Janeiro na semana passada.

Finalmente, "Davide Ancelotti chegará a São Paulo no fim de semana para se incorporar à comissão técnica da Seleção", informou a CBF em comunicado.