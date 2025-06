Florence Anselmo, há quase uma década na Cruz Vermelha em busca de pessoas desaparecidas

Ela lembra com carinho dos primeiros reencontros dos quais participou como delegada do CICV na Colômbia. Aos 26 anos, percorreu os últimos quilômetros sozinha pela selva para resgatar um refém de um grupo armado e levá-lo para sua família, que os recebeu com "alegria extraordinária".

Desde então, o número de pessoas que recorrem à Cruz Vermelha para encontrar familiares disparou devido a conflitos, migrações e mudanças climáticas: no ano passado, foram 56 mil novos casos, muito acima dos 13 mil de 2014.

Totalmente dedicada à sua missão, ela diz que o que mais a comove é "a persistência e a coragem incrível" das mulheres que desafiam perigos para encontrar seus filhos ou maridos, atravessando linhas de frente ou enfrentando gangues no México, por exemplo.

"Frequentemente, são as primeiras a entrar em contato com as famílias do lado adverso e as que constroem pontes entre comunidades em conflito", explica Anselmo, que também trabalhou por 10 anos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) antes de retornar ao CICV.

- "Entre a esperança e o desespero" -

Encontrar desaparecidos proporciona "momentos de extrema alegria", mesmo que a notícia seja transmitida aos familiares por telefone ou carta, diz esta mulher, que tem nacionalidade suíça e italiana. No entanto, "muitas vezes, as notícias não são boas".