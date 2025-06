Justiça bloqueia veto de Trump a estudantes estrangeiros em Harvard

A universidade modificou rapidamente uma denúncia apresentada a um tribunal federal e afirmou que este "não é o primeiro esforço da administração para separar Harvard de seus estudantes internacionais".

A instituição alegou que a medida é parte de uma "campanha organizada e crescente de retaliações da parte do governo, em clara vingança pelo exercício de Harvard de seus direitos protegidos pela Primeira Emenda para rejeitar as exigências do governo de controlar a governança, o plano de estudos e a 'ideologia' de seu corpo docente e de seus estudantes".

A juíza Allison Burroughs determinou na quinta-feira que a administração Trump não pode aplicar a ordem do republicano.

Segundo ela, Harvard demonstrou que, sem uma ordem de restrição temporária, enfrentava o risco de sofrer "um dano imediato e irreparável antes que houvesse a oportunidade de ouvir todas as partes".

A magistrada já havia bloqueado a tentativa anterior de Trump de impedir que estudantes internacionais se matriculassem na instituição de ensino.

- "Vingança do governo" -

Harvard se tornou o principal alvo da campanha do presidente americano contra as principais universidades do país, às quais ele acusa de antissemitismo por permitir manifestações pró-palestina em seus campi e de impor políticas de diversidade, inclusão e igualdade (DEI).