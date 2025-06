Macron pede mudanças no acordo UE-Mercosul para assiná-lo em 2025

De Paris, chegou nesta sexta-feira uma boa notícia para o Brasil.

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) entregou a Lula o certificado que declara o país livre de febre aftosa ? uma zoonose viral que afeta bovinos, ovinos e caprinos ? sem necessidade de vacinar seu rebanho.

Lula qualificou o reconhecimento como "muito gratificante", sobretudo quando o país conta com "mais de 230 milhões de cabeças de gado" e quer aumentar as exportações para o resto do mundo.

O presidente brasileiro, que encerrará sua visita à França na segunda-feira, também visitou junto com Macron a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no museu Grand Palais, na celebração do ano cultural França-Brasil, e foi declarado doutor "honoris causa" pela universidade de Paris 8.

