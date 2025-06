OMSA declara Brasil livre de febre aftosa sem vacinação

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) entregou, nesta sexta-feira (6), ao Brasil, o certificado de país livre de febre aftosa sem vacinação, que pode impulsionar as exportações de carne do país.

O reconhecimento chega justo quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, em sua viagem à França, sua determinação em conseguir a conclusão do acordo comercial entre a UE e o Mercosul antes do final do ano.

"A OMSA reconhece hoje o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação", anunciou a diretora-geral da organização, Emmanuelle Soubeyran, durante um evento ao lado de Lula em sua sede em Paris.