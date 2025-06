Oposição venezuelana pede a Trump que reajuste medidas de restrição à entrada nos EUA

As relações entre EUA e Venezuela foram interrompidas em 2019. Os governos tiveram uma reaproximação em janeiro de 2025 para concordar com a deportação de imigrantes venezuelanos.

Trump também rejeita a reeleição de Maduro em 2024, após alegações de fraude por parte da oposição, e cancelou as licenças que seu antecessor Joe Biden autorizou para multinacionais petroleiras operarem na Venezuela em meio ao embargo de petróleo imposto em 2019.

Após o pedido do governo do republicano, o partido de Machado cerrou fileiras com Washington.

"Agradecemos ao governo Trump por seu apoio à causa democrática e à luta contra a tirania de Nicolás Maduro, cuja saída é a única garantia para o retorno de nossos concidadãos e para a estabilidade da região", ressaltou o Vente.

