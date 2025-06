Peregrinação anual muçulmana entra na reta final

Howakita, uma fiel da Guiné, estava feliz por cumprir o ritual, que coincide com o início do Eid al Adha, uma importante festividade do calendário muçulmano.

"Quando lancei as pedras, me senti bem. Estava realmente orgulhosa", disse.

A peregrinação anual do hajj, que consiste em uma série de rituais ao longo de vários dias e ao ar livre, acontece mais uma vez sob as temperaturas elevadas do verão saudita, próximas a 40ºC.

Para evitar uma repetição da tragédia do ano passado, quando 1.301 pessoas morreram sob temperaturas que ultrapassaram 50ºC, as autoridades implementaram uma série de medidas para limitar os riscos relacionados ao calor.

Também reforçaram os controles para evitar a presença de peregrinos clandestinos, que não têm acesso às instalações climatizadas.

No ano passado, 84% das pessoas que faleceram não tinham a permissão oficial para a peregrinação, que é paga e que o governo saudita concede segundo um sistema de cotas por país.