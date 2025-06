Petróleo sobe impulsionado por dados sobre emprego nos EUA

As cotações do petróleo subiram nesta sexta-feira (6), impulsionadas pelo último relatório de emprego nos Estados Unidos, cujos números, melhores que o previsto, aliviaram as preocupações sobre a demanda de petróleo.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em agosto subiu 1,73%, para 66,47 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate com vencimento em julho, avançou 1,91%, para 64,58 dólares.

"Estamos em um momento favorável, no qual os dados econômicos são positivos para o mercado petrolífero", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.