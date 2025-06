Possível exploração do leito marinho gera cautela entre empresas

Embora não tenham assinado a moratória, as empresas de mineração - incluindo a gigante anglo-australiana Rio Tinto e o grupo francês Eramet - também se opuseram à mineração no fundo do mar até que a ciência forneça uma resposta clara.

A gigante da informática Microsoft estabeleceu, por sua vez, uma moratória interna sobre o uso de minerais procedentes da mineração em águas profundas "até que haja estudos científicos confiáveis", segundo um comunicado do grupo de 2022.

Mas a gigante da tecnologia admite que a mineração em mar profundo é um "processo inovador que estamos estudando".

- Finanças prudentes -

Em 2023, 37 instituições financeiras, que representam conjuntamente cerca de US$ 3,6 bilhões (R$ 17,4 bilhões, na cotação atual) em ativos, assinaram uma declaração solicitando uma compreensão completa dos riscos ambientais, sociais e econômicos associados à mineração no fundo do mar.

Estas empresas, incluindo a Allianz France, destacam os "riscos políticos, regulatórios e de reputação".