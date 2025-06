'Preparem a pipoca' para o próximo capítulo do duelo de titãs entre Trump e Musk

A espetacular briga entre Elon Musk e Donald Trump certamente fará correr rios de tinta, com prováveis consequências para as carreiras, fortunas e legados do homem mais rico do mundo e do mais poderoso.

Os assessores de ambos os líderes se esforçam para tentar conter a onda expansiva de uma novela que está na boca de todos e preocupa muitos por suas possíveis repercussões.

"Nunca vi duas pessoas tão importantes se enfrentarem de forma tão desagradável em todo o tempo que estou nesse negócio. Isso não pode ser bom para nenhuma das partes", declarou à AFP Chaim Siegel, analista da empresa de serviços financeiros Elazar Advisors.