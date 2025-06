Raphinha é eleito o melhor jogador da espanhola LaLiga na temporada

Após um desempenho excepcional, conquistando a 'tríplice coroa' (LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha), o atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador do campeonato na temporada 2024-25 nesta sexta-feira (6).

O ponta de 28 anos, com 18 gols e 9 assistências em LaLiga, superou seu companheiro de equipe Lamine Yamal, que foi eleito o melhor jogador sub-23, e o atacante francês Kylian Mbappé, que terminou como artilheiro da LaLiga (31 gols) em seu primeiro ano no Real Madrid.

Em todas as competições, Raphinha marcou 34 gols e deu 25 assistências em 56 partidas.