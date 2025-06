Seleções de México e EUA enfrentam dúvidas a um ano da Copa do Mundo

Com personalidade forte e abordagem direta, Aguirre libertou o elenco da pressão do ambiente e desafiou a todos, jovens e veteranos, a conquistarem seu lugar com bom jogo e personalidade.

"A mudança mais significativa que Javier conquistou na seleção foi dar aos jogadores paz, estabilidade e tranquilidade para trabalhar", disse à AFP o ex-meio-campista Ramón Morales, que o treinou na Copa do Mundo de 2002 na Coreia e no Japão.

Com outra figura carismática como assistente técnico, Rafael Márquez, a nova equipe recebeu um reforço de confiança em março com a vitória na final da Liga das Nações da Concacaf.

A ressurreição de Raúl Jiménez, autor dos quatro gols mexicanos no 'Final Four', foi uma ótima notícia para Aguirre.

Com Santiago Giménez (Milan) como outra força ofensiva fundamental, as críticas a 'El Tri' se concentram no setor defensivo e na criação de jogadas.

"No ataque, há muitas opções, mas defensivamente, o nível de segurança que Javier gosta ainda não foi alcançado", observou o ex-meio-campista Gabriel Caballero, que também jogou na Copa do Mundo de 2002.