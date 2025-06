Tottenham demite técnico Postecoglou apesar do título da Liga Europa

Foi a pior campanha do Tottenham desde a criação da Premier League em 1992.

O presidente do clube, Daniel Levy, com um longo histórico de demissões de treinadores, decidiu abrir caminho para a saída do australiano, cujo contrato expirava em 2027, apesar da alta multa rescisória que teria que pagar.

O técnico foi prejudicado por uma série de lesões que afetaram muitas das estrelas do elenco e na reta final da temporada decidiu se concentrar na competição europeia.

Os 'Spurs' não conquistavam um título desde a Copa da Liga Inglesa de 2008.

"Embora vencer a Liga Europa nesta temporada seja um dos maiores momentos do clube, não podemos basear nossa decisão nas emoções associadas a essa vitória", explicou o clube, observando que a equipe havia conquistado apenas "78 pontos nos últimos 66 jogos do campeonato".

"Ange", como é conhecido na Inglaterra, é o quinto técnico demitido por Levy nos últimos seis anos.