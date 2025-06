Tribunal decide nos EUA que Trump pode proibir AP em alguns eventos da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode proibir que a Associated Press (AP) participe de alguns eventos de imprensa na Casa Branca por enquanto, decidiu nesta sexta-feira (6) um tribunal federal de apelações. A medida suspende a decisão de um tribunal inferior que concedia acesso aos jornalistas da agência de notícias americana.

Os jornalistas e fotógrafos da AP foram excluídos do Salão Oval e de viagens no Air Force One desde meados de fevereiro devido à decisão da agência de continuar usando o nome "Golfo do México" e não "Golfo da América", como decretado por Trump.

Em abril, o juiz federal Trevor McFadden considerou que essa medida constituía uma violação da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão e de imprensa.