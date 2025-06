Trinidad e Tobago avalia uso de 'força' contra barcos venezuelanos não identificados

Na quarta-feira, o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou a detenção de um trinitário, que ele acusou de integrar um grupo de "terroristas" que queriam entrar na Venezuela com planos desestabilizadores.

"Não são apenas colombianos que estão entrando por Trinidad, também estão entrando mercenários de Trinidad. Ele está detido, respeitando seus direitos humanos, e faz parte de um grupo de terroristas que queriam entrar na Venezuela", disse Cabello, sem revelar detalhes.

Maduro havia denunciado um dia antes a incursão do grupo com "um lote de armas longas".

Persad-Bissessar, no entanto, afirmou que as autoridades de Trinidad e Tobago não viram "evidências que sustentem os comentários" e considerou as declarações de Cabello como uma "ameaça".

O pequeno arquipélago de 1,4 milhão de habitantes fica a apenas 10 quilômetros da Venezuela. Quase 60.000 migrantes venezuelanos chegaram às ilhas.

O arquipélago começou a receber migrantes venezuelanos a partir de 2013 devido à grave crise econômica em Caracas, que viu seu PIB encolher 80% em uma década. Segundo a ONU, quase sete dos 30 milhões de habitantes deixaram a Venezuela.