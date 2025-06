Após confrontos com Musk, Trump afirma que 'está tudo bem'

"Oh, está tudo bem", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre seu confronto com seu ex-aliado Elon Musk, com quem trocou críticas na quinta-feira nas redes sociais.

Segundo o site Politico, que afirma ter entrevistado o presidente americano por telefone, Trump e Musk devem conversar nesta sexta-feira para tentar acalmar os ânimos.

O meio digital, que não identifica suas fontes, informou que assessores da Casa Branca tentaram convencer Trump a moderar seus comentários para evitar um agravamento da situação e programaram uma ligação nesta sexta-feira entre os dois ex-aliados para tentar estabelecer as pazes.