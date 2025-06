Trump anuncia negociações comerciais entre EUA e China em Londres na 2ª feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (6) uma nova rodada de conversas comerciais com a China na próxima semana, em Londres, um dia depois de ligar para seu homólogo chinês, Xi Jinping, na tentativa de encerrar o conflito sobre as tarifas.

As conversas de segunda-feira marcarão a segunda rodada das negociações entre as duas maiores economias do mundo desde que Trump iniciou sua guerra comercial neste ano.

"A reunião deve correr muito bem", disse Trump em uma mensagem na sua plataforma Truth Social.