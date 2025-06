Trump não tem planos de fazer as pazes com Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pretende falar com seu ex-aliado Elon Musk nesta sexta-feira (6), em uma tentativa de fazer as pazes após a discussão pública.

As desavenças entre o presidente da maior potência do mundo e o homem mais rico do planeta podem ter sérias consequências políticas e econômicas para os Estados Unidos.

"O presidente não planeja falar com Musk hoje", disse um funcionário da Casa Branca à AFP, pedindo anonimato.