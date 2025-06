Trump não tem planos de ligar para Elon Musk nesta sexta

O presidente americano, Donald Trump, não planeja falar com o bilionário Elon Musk nesta sexta-feira (6), disse um funcionário de alto escalão da Casa Branca, negando relatos de uma possível ligação telefônica entre os dois para apaziguar a discussão pública.

"O presidente não planeja falar com Musk hoje", disse o funcionário à AFP sob condição de anonimato, contradizendo as informações do portal "Politico" sobre um possível telefonema entre os dois.

Trump e Musk trocaram farpas na quinta-feira nas redes sociais.