Venezuela vence Bolívia (2-0) em casa e acirra briga nas Eliminatórias da Copa de 2026

O meio-campista recuou uma bola que parecia controlável para o goleiro Guillermo Viscarra, mas de forma inacreditável, ele se distraiu e a deixou passar por entre suas pernas.

Foi o estímulo que o time da casa precisava para aumentar a pressão.

E num cerco constante, com o artilheiro Salomón Rondón tabelando com Jefferson Savarino, veio o segundo gol. Rondón chutou de pé esquerdo do meio da área, rente à trave esquerda (30').

Rondón alcançou a marca de 47 gols pela 'Vinotinto', seis deles contra a Bolívia.

O atacante Yeferson Soteldo entrou em campo ovacionado no segundo tempo. Ele era dúvida após sofrer uma lesão na coxa esquerda em jogo do Santos.

A Venezuela permanece com 18 pontos, quatro à frente de 'La Verde', que recebe o lanterna Chile na próxima semana.