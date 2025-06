Weinstein nega ter cometido crimes enquanto júri delibera seu caso

"Me arrependo de ter feito minha família passar por isso, de ter feito minha esposa passar por isso e de ter atuado imoralmente (...), mas nunca de forma ilegal, nunca de forma criminosa", expressou.

Também evocou declarações de seu advogado Arthur Aidala, segundo as quais as três mulheres que o acusam "teriam quatro milhões de razões para testemunhar, em dólares".

Nesta sexta-feira, os 12 membros do júri solicitaram escutar novamente os emotivos depoimentos de duas das acusadoras, a atriz Jessica Mann e a ex-modelo polonesa Kaja Sokola.

Neste novo julgamento, Weinstein voltou a encarar suas antigas acusadoras: a ex-assistente de produção Mimi Hayley e Jessica Mann, que o denunciaram por agressão sexual e estupro, supostamente ocorridos em 2006 e 2013, respectivamente. Neste julgamento foi acrescentada uma nova denúncia da ex-modelo polonesa Kaja Sakola, que o acusou de agressão sexual supostamente ocorrida em 2006 em um hotel de Manhattan.

"Ele estuprou três mulheres, todas disseram que não!", disse a promotora Nicole Blumberg nos argumentos finais de um julgamento que durou mais de um mês e meio, no qual o acusado, com vários problemas de saúde, compareceu em cadeira de rodas.

Por outro lado, para a defesa, o produtor de sucessos de bilheteria como "Pulp Fiction" manteve relações sexuais consensuais com as três mulheres, que supostamente pretendiam seduzi-lo para que as ajudasse a entrar no show business.