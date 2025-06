Ataques russos deixam cinco mortos e mais de 20 feridos na Ucrânia

Ao menos cinco pessoas morreram e 25 ficaram feridas neste sábado (7) na Ucrânia em novos ataques russos, depois que Moscou prometeu uma vingança contra Kiev pela destruição de parte de sua frota aérea.

Nas últimas semanas, as tropas russas intensificaram os ataques contra a Ucrânia, enquanto as negociações em Istambul, que buscam uma solução para o conflito que dura mais de três anos, permanecem estagnadas.

Os ataques atingiram principalmente as cidades de Kherson, no sul, e Kharkiv, no nordeste.