Barco de ajuda humanitária se aproxima de Gaza

Em um comunicado publicado em Londres, o Comitê Internacional para Romper o Cerco a Gaza, uma organização que integra a FFC, informou que a embarcação havia entrado em águas do Egito, vizinho da Faixa de Gaza.

Qualquer interceptação do veleiro constituiria "uma violação flagrante do direito internacional humanitário", afirmou o comitê, que informou estar em contato com instâncias jurídicas internacionais para garantir a segurança das pessoas a bordo.

A guerra na Faixa de Gaza começou após um ataque sem precedentes em território israelense, executado em 7 de outubro de 2023 por integrantes do movimento islamista palestino Hamas.

Em represália, Israel iniciou uma ofensiva devastadora na Faixa de Gaza.

Em 2 de março, Israel impôs um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A Coalizão da Flotilha da Liberdade, fundada em 2010, é um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos que exige o fim do bloqueio à Faixa de Gaza por razões humanitárias e políticas.