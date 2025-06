Coco Gauff derrota Sabalenka e é campeã de Roland Garros

Gauff sucede a polonesa Iga Swiatek, vencedora das últimas três edições do torneio, eliminada este ano por Sabalenka na semifinal.

"Passei por muita coisa desde que perdi aqui, há três anos [para Swiatek]. Sinceramente, não achei que conseguiria... Acho que estava me enganando, achando que conseguiria", disse a americana, entre lágrimas, em seu discurso de campeã.

Gauff volta a bater a atual número 1 do mundo em uma final de Grand Slam, depois da vitória no US Open em 2023, quando conquistou seu primeiro 'Major'.

Sabalenka, que lidera o ranking da WTA desde o ano passado, sofre sua segunda derrota em final de Grand Slam na temporada, depois de cair no Aberto da Austrália para outra americana, Madison Keys.

"É claro que dói muito, principalmente depois de duas semanas difíceis em que joguei um tênis excelente. Jogar um tênis tão ruim na final dói muito", lamentou a bielorrussa, também em meio às lágrimas e bastante autocrítica.

- Carrossel de emoções -

Com tempo nublado e uma forte ventania na capital francesa, o primeiro set foi um carrossel de emoções e Sabalenka conseguiu sobreviver em um tie break que começou perdendo por 3-0.