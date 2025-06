Coco Gauff: 'Não foi uma final bonita, mas a missão foi cumprida'

Pergunta: Como foi ganhar o primeiro título em Roland Garros?

Resposta: "Foi muito difícil. Quando entrei na quadra e senti o vento, pensei: 'vai ser um dia muito, muito complicado'. E sabia que dependia unicamente do aspecto mental. Tudo foi decidido nos últimos pontos. Não foi bonito, mas a missão foi cumprida, e isso é o que importa".

P: Você disse ter passado por momentos difíceis depois da derrota na final de Roland Garros em 2022. Pode explicar o que passou pela sua cabeça quando levantou o troféu hoje?

R: "Só lembrei da cerimônia, quando Iga ganhou. Lembro de ter tentado prestar atenção a cada detalhe dizendo que eu também queria viver aquilo algum dia. Quando tocaram o hino da Polônia, lembro claramente de olhar para ela, muito emocionada. E pensei: 'Uau, é um momento tão incrível'. Então, quando tocaram o hino dos Estados Unidos, pensei nisso. Eu chorei antes daquele jogo, estava muito nervosa, literalmente não conseguia respirar. Então dizia para mim mesma: 'se eu não consigo lidar com isso agora, como vou conseguir lidar de novo?' Depois veio o US Open [campeã em 2023], o que mudou minha forma de encarar esses jogos. Hoje eu realmente me senti pronta. Disse: 'vou dar tudo. Não importa o que aconteça, posso ficar orgulhosa de mim mesma'".

P: O que você sentiu depois de perder o primeiro set no tie break?

R: "Primeiro, decepção, principalmente porque eu tive muitas oportunidades nesse tie break. Ela jogou bem os pontos importantes nesse set, mas tentei ser mais agressiva no segundo e funcionou. No terceiro, sabia que ela elevaria o nível de jogo, o que fez desde o primeiro game. Então eu pensei: 'tenho que tentar me adaptar e simplesmente correr'. Ela é muito difícil de vencer... Então fiz o melhor que pude para colocá-la na defensiva. Mas com o vento, senti também que era mais importante devolver o máximo de bolas possível na quadra, porque é difícil bater na bola em uma boa posição já que a trajetória muda muito. Alguns golpes com os quais eu normalmente me sento muito confortável hoje foram horríveis".