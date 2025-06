Defesa Civil de Gaza relata 36 mortes em ataques israelenses

O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia expressou "profunda tristeza" pela morte do último refém tailandês que estava retido em Gaza.

O ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, provocou as mortes de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 55 permanecem em cativeiro em Gaza, das quais pelo menos 31 morreram, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 54.600 palestinos, a maioria civis, morreram na operação militar israelense, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

