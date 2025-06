Mandíbulas de bebês com 2 milhões de anos esclarecem origem do gênero humano

Fragmentos fossilizados excepcionais de mandíbulas de bebês com dois milhões de anos, encontrados na África, berço da humanidade, auxiliaram uma equipe de pesquisadores franco-italiana a esclarecer as origens do gênero humano de outro ponto de vista.

O estudo, realizado por José Braga (Centro Nacional para a Pesquisa Científica da França, CNRS - Universidade de Toulouse) e Jacopo Moggi-Cecchi (Universidade de Florença), e publicado na revista Nature communications, demonstra uma diversidade e uma complexidade maior do que o esperado nessa época dos primórdios do gênero Homo.

As ossadas nas quais esta pesquisa se baseia (duas mandíbulas e um maxilar de bebês exumados há alguns anos na Etiópia e na África do Sul) "mostram que desde esse momento na vida do indivíduo, há 2,2 milhões de anos, estávamos diante de duas espécies diferentes que se desenvolviam de forma totalmente diferente", disse José Braga em uma coletiva de imprensa em Toulouse, nesta quarta-feira.