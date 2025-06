Organizações judaicas nos EUA criticam estratégia de Trump contra o antissemitismo

"Isso é infundado, paranoico e ridículo", disse Fox, cuja organização está na ala à esquerda dos quase 7,2 milhões de judeus americanos, ao lado de figuras como Peter Beinart, autor do livro "Ser judeu após a destruição de Gaza".

Embora 89% dos judeus americanos afirmem que estão preocupados com o antissemitismo, 64% desaprovam os esforços do presidente para combatê-lo, segundo uma pesquisa recente do Jewish Voters Resource Center, um instituto especializado no eleitorado judaico americano.

"Há antissemitismo nas universidades, não vou negar (...) mas a ideia de que para combater o antissemitismo é preciso atacar o Ensino Superior é completamente absurda", disse à AFP Kevin Rachlin, um dos coordenadores do projeto Nexus.

A iniciativa, ao contrário do Projeto Esther, visa combater o antissemitismo sem restringir a liberdade de expressão, segundo Rachlin.

A estratégia de Trump "não protege os judeus, mas nos torna ainda menos seguros" porque busca "separar" a minoria judaica do restante do país e ignora o antissemitismo da direita, argumenta Rachlin.

"Os judeus estão mais seguros quando se unem a outros grupos e minorias", afirma, acrescentando que é melhor combater o antissemitismo conscientizando as pessoas e não atacando grupos ou universidades.