Pequena ONG do Quênia consegue salvar milhares de tartarugas

A tartaruga, uma jovem fêmea com idade entre 12 e 15 anos (há muitas tartarugas com centenas de anos), chegou ao centro morrendo. No final, ela teve que ser amputada, mas agora recuperou suas forças e poderá ser libertada em breve, espera o coordenador de saúde.

"Quando uma tartaruga consome algo que não digere, como plástico, isso pode bloquear seu sistema digestivo, o que cria gás e faz com que ela flutue", observa Lameck Maitha.

"Temos encontrado cada vez mais tartarugas flutuando porque há cada vez mais plástico no oceano", disse ele.

- Sobrevivência -

Outra tarefa da Local Ocean Conservation é realocar os ovos de tartaruga enterrados na areia em Watamu para protegê-los do aumento do nível do mar.

As fêmeas, que viajam muito, põem ovos somente nas praias onde nasceram. A cada três ou quatro anos, elas produzem centenas de ovos, que são depositados em vários lotes ao longo de vários meses.