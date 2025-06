Polícia desmantela rede de tráfico de cocaína entre Brasil e França

Uma rede de tráfico de cocaína entre França e Brasil que envolvia funcionários do serviço de bagagens do aeroporto parisiense Roissy-Charles de Gaulle foi desmantelada e oito pessoas foram detidas, informaram as autoridades neste sábado.

As detenções aconteceram em 3 de junho em áreas próximas a Paris no âmbito de uma operação que mobilizou 105 policiais e vários serviços especializados, segundo a força de segurança.

As detenções aconteceram como parte de uma investigação judicial aberta em janeiro por tráfico de entorpecentes em grupo organizado, associação criminosa e lavagem de dinheiro procedente do tráfico de drogas, segundo uma fonte judicial.