Restrições chinesas à exportação de terras raras afetam a indústria automotiva

Em uma guerra comercial com Washington, Pequim impõe desde o início de abril às empresas chinesas a obrigação de uma licença de exportação para estes materiais, incluindo os "ímãs de terras raras" indispensáveis para o setor automotivo.

Após as negociações entre China e Estados Unidos em maio na Suíça, analistas esperavam uma flexibilização, mas as autorizações de exportação não foram reativadas em número suficiente, segundo fontes da indústria, o que levou Washington a denunciar o não cumprimento do Acordo de Genebra.

Desde o início de abril, a China aprovou apenas 25% das licenças de exportação, denunciou durante a semana a Associação Europeia de Fabricantes de Equipamentos Automotivos (CLEPA).

"Os procedimentos são opacos e incoerentes de uma província para outra, algumas licenças são rejeitadas por razões de procedimento, enquanto outras exigem a divulgação de informações sensíveis de propriedade intelectual", acrescentou a associação.

Em um gesto de abertura, Pequim propôs a criação de um "canal verde" para facilitar a exportação de terras raras para a UE.

"A China dá grande importância às preocupações da UE e está disposta a estabelecer um canal verde para os pedidos em conformidade, para acelerar a tramitação", afirmou o Ministério do Comércio em um comunicado.