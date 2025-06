Studio Ghibli comemora 40 anos de animação, em meio a magia, sombras e luz

Para os jovens que cresceram em tempos de paz, "é impossível criar algo com o mesmo sentido, a mesma abordagem e a mesma atitude da geração do meu pai", disse Goro Miyazaki.

Até mesmo "Meu Amigo Totoro", com seus espíritos da floresta, é um filme "assustador" em alguns aspectos, explorando o medo de perder um ente querido.

Susan Napier, professora da universidade americana Tufts e autora do livro "Miyazakiworld: A Life in Art" (Mundo Miyazaki: Uma Vida Dedicada à Arte) compartilha essa interpretação.

"Em Ghibli, há uma certa ambiguidade, complexidade e uma aceitação do fato de que a sombra e a luz frequentemente coexistem", explica ela, em contraste com os desenhos animados americanos que separam claramente o bem do mal.

Por exemplo, o filme pós-apocalíptico 'Nausicaä do Vale do Vento' (1984), considerado o primeiro filme do Ghibli, não tem um verdadeiro "vilão".

Esse longa-metragem, no qual uma princesa independente se interessa por insetos gigantes e uma floresta tóxica, foi, de acordo com Susan Napier, "de grande frescor (...) a mil léguas de distância dos clichês habituais".