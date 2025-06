Interpol prende 20 suspeitos em operação global contra pornografia infantil

Na América Latina, 10 pessoas foram detidas, incluindo três em El Salvador e um professor no Panamá.

"Os outros suspeitos foram detidos em outros locais da Europa e nos Estados Unidos", indicou o comunicado.

Durante as operações, as autoridades apreenderam computadores, telefones celulares, tablets e dispositivos de armazenamento digital.

Além das 20 detenções, "foram identificados outros 68 suspeitos e estão sendo conduzidas investigações adicionais em todo o mundo", acrescentou a Interpol.

As informações obtidas foram compartilhadas com as autoridades de 28 países das Américas, Europa, Ásia e Oceania.