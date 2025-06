Acidente de trânsito mata 15 pessoas na Malásia

Pelo menos 15 pessoas morreram nesta segunda-feira (9) quando um ônibus com estudantes universitários colidiu com uma van no norte da Malásia, informaram os serviços de emergência.

Treze vítimas morreram no local do acidente, perto da fronteira com a Tailândia, e duas faleceram no hospital. Trinta e uma pessoas ficaram feridas.

"O ônibus tombou e a van caiu em uma vala", informou uma fonte do governo do estado de Perak.