Cidades no Irã proíbem passeios com cães

Passear com os cães nas ruas está proibido em quase 20 cidades do Irã por motivos de higiene, segurança e ordem pública, com conotações religiosas, informou a imprensa local neste domingo (8).

Alguns muçulmanos religiosos consideram impuro acariciar um cão ou entrar em contato com sua saliva.

No entanto, não há nenhuma lei no Irã, país de maioria muçulmana, que proíba a posse de um cão, e muitos iranianos têm animais de estimação.