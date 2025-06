Colômbia procura autores intelectuais de atentado contra pré-candidato à presidência

O centro médico que atendeu o senador informou em um comunicado que ele "está na UTI para garantir a estabilização pós-operatória".

"O estado é de máxima gravidade e o prognóstico é reservado", destacou a clínica.

Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito, mas as autoridades ainda não determinaram os autores intelectuais do ataque. Não eram conhecidas ameaças públicas contra Uribe, um crítico veemente da esquerda, das guerrilhas e dos grupos de narcotráfico que operam no país.

Mais de 100 policiais participam nas investigações para esclarecer a motivação do ataque ao político, anunciou o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

O presidente Gustavo Petro pediu no sábado uma investigação minuciosa que comece pelos seguranças de Uribe, pois "todas as hipóteses estão abertas".

- "Instrumentalizado" -

O adolescente acusado de atirar contra o senador foi ferido em uma perna durante um tiroteio com membros da equipe de segurança de Uribe.