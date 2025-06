Exército israelense anuncia que identificou restos mortais de líder do Hamas

O porta-voz do Exército, general Effie Defrin, disse a repórteres escoltados por forças israelenses ao local neste domingo que o corpo de Sinwar foi encontrado "sob o hospital, logo abaixo da unidade de emergência, em um complexo com vários quartos". Segundo o porta-voz, a identidade de Sinwar foi confirmada por "testes de DNA e outras verificações".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em 28 de maio que o Exército atirou em Sinwar, cujo irmão Yahya também foi morto pelas forças israelenses durante o conflito na Faixa de Gaza. Considerado o principal mentor do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, Yahya foi assassinado em outubro de 2024.

Especialistas dizem que é provável que Mohamed Sinwar tenha assumido o comando do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al-Qasam, após a morte de Mohamed Deif. Observadores também acreditam que, após o assassinato de comandantes do Hamas desde o início do conflito, Mohamed Sinwar esteve envolvido em decisões sobre negociações indiretas com Israel, a questão dos reféns e o gerenciamento do braço armado do Hamas, uma organização rotulada como "terrorista" pelos EUA e pela UE.

