Grande manifestação em Madri contra o governo de Pedro Sánchez

Díez, que acaba de solicitar sua saída do Partido Socialista, rejeitou as acusações e disse aos repórteres na quarta-feira que estava fazendo pesquisa para um livro e não estava trabalhando em nome do partido ou de Sánchez.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acusou o governo de "práticas mafiosas" e afirmou que Pedro Sánchez está "no centro" de vários escândalos de corrupção.

"Este governo manchou tudo, manchou a política, manchou as instituições do Estado, a separação de poderes", disse ele na manifestação, antes de pedir a Pedro Sánchez que "se submeta à democracia" e convoque eleições antecipadas.

O PP estimou que mais de 100.000 pessoas participaram da manifestação, cujo slogan era 'Máfia ou Democracia'.

O representante do governo central em Madri estimou o comparecimento de 45.000 a 50.000 pessoas.

"A data de validade deste governo já passou há muito tempo", disse Blanca Requejo, uma gerente de loja de 46 anos, à AFP durante a manifestação.