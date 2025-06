Grupo paramilitar Wagner deixa o Mali e é substituído por outra organização russa

"O Kremlin continua mantendo o controle do jogo", acrescentou a mesma fonte. "A maior parte dos funcionários do Wagner no Mali, originária da Rússia, será reintegrada ao Africa Corps e permanecerá nas capitais regionais do norte e em Bamako".

Oficialmente, o Mali nunca reconheceu a presença de mercenários do grupo Wagner no país e mencionava instrutores russos.

"Wagner ontem ou Africa Corps hoje, nosso interlocutor continua sendo o mesmo, é o poder central da Rússia, ou seja, o Kremlin", disse uma fonte das forças de segurança do Mali.

Wagner, o grupo mais famoso de mercenários russos, foi desmantelado e reorganizado após a morte de seu fundador, Yevgeny Prigozhin, em agosto de 2023, em um acidente aéreo misterioso.

A maioria das operações de segurança na África agora é coordenada pelo Africa Corps. Os métodos brutais do grupo paramilitar no território do Mali são frequentemente denunciados por organizações de direitos humanos.

