Miguel Uribe, órfão pelo narcotráfico e vítima da violência política na Colômbia

Os fatos são narrados pelo Nobel de Literatura Gabriel García Márquez no romance "Notícia de um Sequestro", que inclui uma menção ao pequeno Miguel durante a angustiante espera de cinco meses entre o sequestro e o assassinato.

Integrante de uma família com poder político - seu avô Julio César Turbay foi presidente entre 1978 e 1982 -, Uribe estudou em uma das melhores escolas de Bogotá, se formou em Direito e fez mestrado na Universidade de Harvard.

Ele foi vereador de Bogotá, secretário de governo e candidato à prefeitura da capital. Em 2022, foi eleito senador pelo partido de direita Centro Democrático e, no ano passado, anunciou que disputaria a presidência.

Durante um ato de campanha em um bairro popular de Bogotá, o político de 39 anos foi atingido por tiros disparados supostamente por um criminoso de 15 anos.

Minutos antes dos tiros, ele recordou a mãe em um discurso para convencer aqueles que o escutavam de que é uma pessoa que viveu a violência "na própria pele".

"Há 30 anos, perdi minha mãe por causa do sequestro e do assassinato", declarou, segundo um vídeo obtido pela AFP, no qual aparece com um microfone diante de uma árvore.