Portugal vence Espanha nos pênaltis e é campeão da Liga das Nações

Cristiano foi substituído nos minutos finais do tempo regulamentar (87') aparentemente por um problema físico, mas aos 40 anos teve um papel importante na conquista do terceiro título da seleção portuguesa em nove anos, depois da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019.

No retrospecto de campeões desta mais nova competição da Uefa, os portugueses se isolaram com dois títulos, à frente da França (2021) e da própria Espanha (2023).

Para os espanhóis, é a segunda derrota em três finais de 'Nations', depois de perderem em 2021 para a França de Kylian Mbappé em 2021 e da vitória sobre a Croácia de Luka Modric dois anos depois.

- Nuno Mendes decisivo -

Com o Paris Saint-Germain, Nuno Mendes deixou a Allianz Arena há oito dias com a Liga dos Campeões nas mãos. Neste domingo, ele foi um dos quatro jogadores do time parisiense escalados para o início do jogo (junto com seus companheiros Vitinha e João Neves, e Fabián Ruiz pela Espanha).

Mas o nome do jogo foi o lateral-esquerdo português, capaz de conter Lamine Yamal, autor de dois gols contra a França na semifinal, além de ter contribuído ofensivamente, infernizando o lado direito da defesa espanhola.