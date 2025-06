Presidente do México pede ao EUA que não trate imigrantes como criminosos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu neste domingo (8) aos Estados Unidos que não tratem os imigrantes como criminosos, após operações em Los Angeles nas quais, segundo ela, 35 mexicanos foram detidos.

"Os mexicanos que vivem nos Estados Unidos são homens e mulheres de bem, são homens e mulheres honestos, que foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor para si e para sustentar suas famílias. Eles não são criminosos, são homens e mulheres de bem", afirmou a presidente, em discurso público em Cholula (centro).

Claudia enfatizou que a mão de obra imigrante também "sustenta a economia dos Estados Unidos", e pediu que essa questão seja abordada por meio do diálogo, para uma "reforma migratória integral" nos Estados Unidos. "Não concordamos com essa forma de lidar com o fenômeno da imigração, não é com operações nem com violência", disse, pedindo respeito aos direitos humanos dos imigrantes.