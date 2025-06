Terremoto derruba construções na Colômbia

O terremoto foi um dos mais fortes e prolongados sentidos na capital colombiana nos últimos anos. Sirenes de emergência foram acionadas nos bairros residenciais de Bogotá, onde pessoas correram para as ruas aos gritos, algumas delas de pijama.

"Foi muito forte", disse uma idosa à AFP na zona norte de Bogotá enquanto tentava descer uma escada. Alguns têm medo de retornar para suas casas.

O órgão estatal de emergências (UNGRD) informou que "está fazendo um levantamento" para avaliar os danos em todos os municípios e departamentos do país.

O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, anunciou que "todos os organismos" de atenção a desastres "estão ativados". Outras cidades, como Medellín, Cali e Manizales, também sentiram o tremor.

A Colômbia fica dentro do Cinturão de Fogo do Pacífico, uma zona de constante atividade sísmica que circunda o Oceano Pacífico, passando pelas Américas, Ásia e Oceania, e registra quase 90% dos terremotos do mundo.

